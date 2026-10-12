Операторы связи предупредили крупнейшие банки о блокировке с 15 октября вызовов без маркировки

УрБК, Москва, 12.10.2026. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма с предупреждением о блокировке с 15 октября 2026 года вызовы без маркировки звонков. Об этом пишет «Коммерсант», со ссылкой на источники на на телеком-рынке.

Операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк), так как они не заключили договоры на маркировку вызовов.

Вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц с 1 сентября 2025 года. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. Мера призвана защитить граждан от мошенников. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.

Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента.

С 1 марта 2027 года планируется ввести и маркировку международных вызовов. Авторы проекта предлагают подписывать международные звонки словами «иностранный вызов», а «при наличии технической возможности» — еще и кратким наименованием государства, из которого идет вызов. Из сводного отчета к проекту постановления Минцифры РФ о правилах маркировки соответствующих звонко следует, что маркировка обходится операторам связи в 3 млрд руб. за один год.