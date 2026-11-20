УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. В Свердловской области продолжается расчистка русел рек Ница, Ирбит и протоки Старица в районе города Ирбита. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера, который взял работы по расчистке русел под личный контроль.

«Специалисты начали восстанавливать пропускную способность на четырех участках, которые оказывают серьезное влияние на прохождение паводка в конце сентября. Общий объем работ по разбору завалов и наносов составит почти 22 тыс. кубометров», — рассказал Д. Паслер.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, есть небольшое отставание от графика: техника не могла проехать из-за переувлажнения почвы и были обустроены временные дороги из железобетонных плит.

На первом участке объем вынутых донных отложений составил более 3 тыс. 100 кубометров. На 50% расчищен второй участок, начаты работы на третьем. Все четыре участка необходимо отработать до 20 декабря — такую задачу поставил минприроды.

«Безусловно, не ограничимся этим годом: в 2027-м после весеннего паводка начнем расчистку других участков. В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить пропускную способность и других уральских рек, чтобы минимизировать последствия паводка», — сказал губернатор.

Руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов приезжал в Свердловскую область 6 августа. Он обследовал участок реки Ница в границах Ирбита и определился с планом работ по расчистке русел.