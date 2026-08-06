В Свердловской области намечен план по расчистке речных русел

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обсудили план расчистки русел рек Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

Д. Кириллов провел накануне обследование участка реки Ница в границах города Ирбит, чтобы наметить дальнейшие шаги по мониторингу и управлению водными ресурсами.

«В этот летний период область пережила беспрецедентный по силе и интенсивности дождевой паводок. Наиболее всего пострадал Ирбит, расположенный на слиянии рек Ирбит и Ница. Здесь зафиксирован исторический максимум уровня воды в реке Ница. Совместно с представителями правительства области осмотрены территории, подвергшиеся затоплению, и определены участки русла реки, нуждающиеся в приоритетной расчистке с целью увеличения пропускной способности и недопущения повторения негативного сценария в будущем», — отметил Д. Кириллов.

Д. Паслер: в регионе принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

«Также важно на будущее создать условия, при которых риски будут минимальны. Одно из направлений, требующее особого внимания, — расчистка русел рек. Определены участки русла реки Ницы для расчистки, возможно, потребуется углубление дна. Планируем начать работы в августе–сентябре и завершить в следующем году после прохождения весеннего паводка. Дальше приступим к рекам в других муниципалитетах, где расчистка необходима», — сказал губернатор.

Он добавил, что с учетом прогнозов синоптиков в Свердловской области продолжается мониторинг гидрологической обстановки. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию для обеспечения безопасности водохозяйственной системы и минимизации последствий непогоды. Глава региона поблагодарил Д. Кириллова за личное участие и конструктивное взаимодействие со Свердловской областью.