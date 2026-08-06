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06 августа 202612:41

В Свердловской области намечен план по расчистке речных русел

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обсудили план расчистки русел рек Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.

Д. Кириллов провел накануне обследование участка реки Ница в границах города Ирбит, чтобы наметить дальнейшие шаги по мониторингу и управлению водными ресурсами.

«В этот летний период область пережила беспрецедентный по силе и интенсивности дождевой паводок. Наиболее всего пострадал Ирбит, расположенный на слиянии рек Ирбит и Ница. Здесь зафиксирован исторический максимум уровня воды в реке Ница. Совместно с представителями правительства области осмотрены территории, подвергшиеся затоплению, и определены участки русла реки, нуждающиеся в приоритетной расчистке с целью увеличения пропускной способности и недопущения повторения негативного сценария в будущем», — отметил Д. Кириллов.

Д. Паслер: в регионе принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

«Также важно на будущее создать условия, при которых риски будут минимальны. Одно из направлений, требующее особого внимания, — расчистка русел рек. Определены участки русла реки Ницы для расчистки, возможно, потребуется углубление дна. Планируем начать работы в августе–сентябре и завершить в следующем году после прохождения весеннего паводка. Дальше приступим к рекам в других муниципалитетах, где расчистка необходима», — сказал губернатор.

Он добавил, что с учетом прогнозов синоптиков в Свердловской области продолжается мониторинг гидрологической обстановки. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию для обеспечения безопасности водохозяйственной системы и минимизации последствий непогоды. Глава региона поблагодарил Д. Кириллова за личное участие и конструктивное взаимодействие со Свердловской областью.

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