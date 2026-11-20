УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Свердловская область в октябре 2026 года заняла пятое место среди регионов РФ по объему выдачи POS-кредитов: жители области оформили 8,75 тыс. товарных кредитов на 547,70 млн руб. Об этом говорят данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с сентябрем количество выдач в регионе выросло на 7% , объем — на 6%. Средний чек составил 63 тыс. руб. , средний срок кредитования — 16 месяцев . За 10 месяцев 2026 года в Свердловской области выдано 78,2 тыс. POS-кредитов на 4,79 млрд руб. (12-е место по объему за январь–октябрь).

Соседняя Челябинская область — восьмое место. Челябинцам выдали 6,79 тыс. кредитов на 436,99 млн руб. Средний чек — 64 тыс. руб., средний срок — 16 месяцев. За 10 месяцев 2026 года — 64,5 тыс. кредитов на 4,50 млрд руб.

Тюменская область — 23-е место: 3,32 тыс. кредитов на 223,87 млн руб. Средний чек — 67 тыс. руб., средний срок — 17 месяцев. За 10 месяцев 2026 года — 31,59 тыс. кредитов на 2,14 млрд руб.

В топ-5 регионов по объему выдачи POS-кредитов в октябре 2026 года также вошли

Москва — 20,95 тыс. кредитов на 1,68 млрд руб. (количество без изменений, объем +2% к сентябрю), Московская область — 16,75 тыс. на 1,28 млрд руб. (+1% и +3%), Санкт-Петербург — 10,39 тыс. на 796,34 млн руб. (-3% и -2%) и Краснодарский край — 10,49 тыс. на 700,75 млн руб. (+5% и +7%).

В целом по стране в октябре 2026 года банки выдали 259,24 тыс. POS-кредитов на 17,12 млрд руб. : за месяц количество и объем выросла на 1% (в сентябре — 255,53 тыс. на 16,92 млрд руб.), в годовом выражении количество выросло на 6% , объем — на 1% (в октябре 2025 года — 245,30 тыс. на 17,01 млрд руб.). Средний размер кредита за месяц не изменился и составил 66 тыс. руб. (год назад — 69 тыс. руб.), средний срок — 16 месяцев (в сентябре 2026 года — 17 мес., в октябре 2025 года — 14 мес.), полная стоимость кредита (ПСК) — 24,9% (год назад — 27,5%). За 10 месяцев 2026 года россияне оформили 2,37 млн POS-кредитов на 153,90 млрд руб. — на 17% больше по количеству и на 15% больше по объему , чем за аналогичный период 2025 года (2,03 млн на 134,36 млрд руб.).