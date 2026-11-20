УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова призвала жителей региона поставить прививки против гриппа.

На середину ноября в регионе привито 1 млн 135 тыс. 590 человек, в том числе более полумиллиона детей. Для обеспечения эпидемического благополучия на ближайший сезон необходимо привить более 2,5 млн человек.

«У вакцинированных заболевание чаще протекает в более легкой форме, с меньшей длительностью и меньшим риском передачи инфекции окружающим. Например, ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» проведен эпидемиологический анализ заболеваемости детей гриппом и ОРВИ за предыдущие годы: в организованных коллективах с охватом прививками более 60% учащихся общий уровень заболеваемости ОРВИ был на 40% ниже по сравнению со школами, где охват составлял менее 60%», — сказала Т. Савинова в прямом эфире на телеканале ОблТВ.

По данным Роспотребнадзора, интенсивность подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в сезоне 2026–2027 будет сопоставима с показателями сезонов 2022–2023 и 2024–2025. Пик заболеваемости, по многим прогнозам, сместится на январь–февраль.

Бесплатной вакцинации против гриппа подлежит довольно большой круг жителей. В рамках национального календаря сделать прививку могут дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2-3 триместрах), жители старше 60 лет, пациенты с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники и педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.