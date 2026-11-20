УрБК, Екатеринбург, 20.11.2026. В Екатеринбурге на фасаде гимназии № 2 установят мемориальную доску Евгению Горенбургу. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Сегодня в Екатеринбурге проходит заседание комиссии по топонимике. Проводит заседание временно исполняющий полномочия (врип) главы города Рустам Галямов. На повестке у комиссии шесть вопросов. Одно из принятых решений — установка мемориальной доски Евгению Горенбургу.

Памятную доску разместят на фасаде гимназии № 2, где учился продюсер. Доска появится рядом с памятной табличкой, посвященной режиссеру Алексею Балабанову. Торжественное открытие планируется 13 января — в день рождения Евгения Горенбурга.

Евгений Горенбург — участник Свердловского рок-клуба, продюсер, лидер группы «ТОП», основатель фестивалей «Старый Новый Рок», «Уральская ночь музыки» и «Красная строка». Он родился 13 января 1960 года в Свердловске. В 1983 году окончил Свердловский медицинский институт и несколько лет работал врачом-терапевтом. Параллельно занимался организацией музыкальных мероприятий, а в 1987 году создал группу «ТОП».

С 2000 по 2020 год Е. Горенбург организовывал фестиваль «Старый Новый Рок». В этом году фестиваль возродили после пятилетнего перерыва. Он прошел 11 января в Культурном центре «Урал» с участием 25 групп. Еще одним крупным проектом Е. Горенбурга стала «Уральская ночь музыки». Фестиваль проводится в Екатеринбурге более десяти лет и ежегодно объединяет сотни тысяч зрителей на концертных площадках под открытым небом.

В 2023 году он основал книжный фестиваль «Красная строка», который быстро стал главным региональным книжным событием России. Е. Горенбург также активно занимался сохранением наследия: в начале 2026 года он запустил сбор средств на полнометражный фильм «Выход» о легендах Свердловского рок-клуба.

С 1991 года Е. Горенбург руководил хоккейным клубом «Динамо-Строитель». В год 300-летия Екатеринбурга он был удостоен почетного знака «За заслуги перед Екатеринбургом». Е. Горенбург скоропостижно скончался 22 апреля 2026 года.