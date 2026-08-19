ГК «КОРТРОС» выступит партнером Международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. ГК «КОРТРОС» поддержит Международный книжный фестиваль «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа 2026 года. Компания уже в третий раз присоединилась к организации масштабного культурного события, направленного на популяризацию чтения и развитие интеллектуального досуга в городе.

Темой фестиваля «Красная строка» в 2026 году стала фраза «Эта музыка будет вечной», приуроченная к 40-летию Свердловского рок-клуба. Организаторы предлагают взглянуть на музыку шире — как на метафору города, его памяти, архитектуры и повседневного ритма. В духе этой концепции площадки фестиваля получат названия, отсылающие к знаковым уральским песням, например, «Прогулки по воде» или «Полбатона».

Сердцем фестиваля станет масштабная книжная ярмарка. Более 150 издательств представят художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, комиксы и независимые проекты, которые редко встречаются в обычных магазинах.

«Философия Академического строится не только на создании современного жилья и инфраструктуры, но и на развитии интеллектуальной среды. Поэтому поддержка фестиваля «Красная строка» для нас — это естественное продолжение нашей миссии. Ведь по-настоящему комфортная городская среда невозможна без доступа к книгам, живому диалогу и просвещению. Мы рады быть частью события, которое укрепляет культурный код Екатеринбурга и делает его притягательным для новых поколений», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. В программе заявлены лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с известными авторами, среди которых Катя Качур, Игорь Евдокимов, Дмитрий Емец, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Станислав Гридасов, Роман Каграманов и другие.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode&Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.