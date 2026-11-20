УрБК, Москва, 20.11.2026. Регионам предлагают дать право устанавливать разные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. Такой механизм описан в проекте доклада в Белый дом.

Авторы рассчитывают, что это позволит привлечь больше средств на модернизацию коммунальных сетей и сократить расходы регионов на компенсации ресурсоснабжающим организациям (РСО). Предложения подготовлены в рамках правительственной «дорожной карты» по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года, пишет «Коммерсант».

На первом этапе авторы доклада предлагают дифференцировать тарифы на тепло, воду и водоотведение по размеру инвестиционной надбавки для трех категорий потребителей — населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, в том числе бизнеса. Ограничение роста платы индексом на этом этапе предлагается сохранить для населения. Для запуска механизма потребуется изменить подзаконные акты и определить, кого приравнять к населению в части коммунальных ресурсов, используемых для бытовых нужд.

На втором этапе предлагается выделить внутри категории «население» группы, на которые предельный индекс распространяться не будет. В теплоснабжении для этого предлагается рассмотреть норматив площади жилья по аналогии с тем, который используется при расчете субсидий на оплату ЖКУ. Авторы проекта считают площадь жилья косвенным показателем доходов и расходов граждан. Для семей с инвалидами, пенсионерами, ветеранами и других льготных категорий предлагается предусмотреть исключения из применения норматива площади. Возможность разделить домохозяйства на тарифные группы в водоснабжении и водоотведении предлагается рассмотреть по итогам применения механизма в теплоснабжении.

Таким образом, предлагается переложить большую часть расходов по модернизации коммунальной инфраструктуры на коммерческих потребителей и домохозяйства, которые перестанут попадать под действующие ограничения. В докладе не уточняется, насколько могут увеличиться тарифы и какое количество граждан может затронуть реформа.

Согласно официальной статистике, на которую ссылаются авторы доклада, около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей нуждаются в замене; более половины РСО убыточны. В 2025 году межтарифная разница в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении достигла 287 млрд руб. До 2030 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется направить 4,5 трлн руб.

Доклад планируется направить в правительство в декабре. Об обсуждении инвестиционных надбавок к тарифам на тепло, воду и водоотведение 26 октября в Совете федерации сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов.