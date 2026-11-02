Минстрой предложил ввести надбавки к тарифам ЖКХ на ремонт сетей

УрБК, Москва, 02.11.2026. Минстрой РФ предложил ввести инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение. Средства планируется направлять на капитальный ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры, об этом пишет «Парламентская газета».

Документ намерены представить в правительство до декабря 2026 года, сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов на круглом столе в Совете Федерации.

Предлагаемый механизм предусматривает целевое финансирование обновления котельных, труб и теплосетей за счет дополнительных платежей потребителей. По словам Ф. Козлова, Минстрой прорабатывает эту инициативу совместно с ФАС, Минэкономразвития и Минэнерго. Необходимость дополнительных источников инвестиций связана с высоким износом коммунальной инфраструктуры: средств, заложенных в действующие тарифы, зачастую недостаточно для полноценной замены сетей.

Кроме того, министерство предлагает передать регионам полномочия по установлению индексов роста платы за коммунальные услуги. Это позволит субъектам учитывать экономическую ситуацию и социальные потребности территорий. По данным Минстроя, в 2026 году 39 регионов утвердили индексы ниже уровня, который федеральный центр считает необходимым для финансирования отрасли.

«В части индекса роста платы граждан мы видим необходимость его переноса на уровень субъекта и возможности субъекта координировать этот вопрос. Мы разработали концепцию, при которой субъекты смогут учитывать экономическое состояние конкретных регионов, но итоговый мониторинг все равно будут проводить по установленному индексу», — прокомментировал Ф. Козлов.

Также ведомство готовит документ, который позволит регионам учитывать в тарифах фактические расходы ресурсоснабжающих организаций. Губернаторы смогут обращаться в правительство за согласованием повышенных индексов для отдельных муниципалитетов.

В ходе обсуждения отопительного сезона Ф. Козлов сообщил, что к его началу полностью подготовили инженерные сети 37 регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. В Красноярском крае готовность составила 86%, в Липецкой области — 90%.

С начала отопительного периода Минстрой зафиксировал 744 аварии на объектах ЖКХ — на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем крупные прорывы устраняют за четыре часа. В Иркутской области этот показатель увеличился с четырех с половиной до восьми часов, регион взят на особый контроль.

По данным заместителя руководителя Ростехнадзора Вадима Сергеева, с прошлого года на тепловых сетях остаются неустраненными около 60 тыс. нарушений. Инспекторы признали готовыми к зиме 78% проверенных предприятий, еще 5% — готовыми с условиями, а 17% — неготовыми.

«Эта тенденция растет. Поэтому мы плотно работаем с органами МВД в отношении недобросовестных исполнителей и компаний, эксплуатирующих объекты без лицензии», — сообщил В. Сергеев.