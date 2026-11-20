УрБК, Москва, 20.11.2026. Правительство закрепило окончательные сроки замены иностранного софта на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Базовый дедлайн — 1 сентября 2028 года, однако для 92% объектов — они относятся к третьей категории значимости — он сдвинут до 2036 года.

Отсрочка привязана к проектам по созданию самого ПО, а не к отсутствию аналогов иностранного софта, пояснили «Коммерсанту» в Минцифры. Участники рынка оценивают готовность перехода по-разному: от 100% в финансовом секторе до фрагментарной в АПК.

Категория значимости — одна из трех степеней (первая, вторая или третья), которая присваивается объекту КИИ по итогам оценки возможного ущерба в случае компьютерного инцидента.

Для первой и второй категорий предусмотрена отсрочка при наличии особо значимых проектов (ОЗП) по созданию российского ПО для КИИ. Такие проекты реализуются с 2022 года, сейчас их более 200. До 1 января 2031 года срок продлевается, если ОЗП будет завершен к 1 марта 2028 года или если до 1 января 2028 года заключен договор на разработку и внедрение ПО для конкретного объекта. До 1 января 2036 года — если ОЗП запущен в 2026–2028 годах, но не завершен к 1 марта 2028 года. Для объектов третьей категории значимости (около 92% от числа значимых, по подсчетам Минцифры) перейти на российское ПО требуется к 1 января 2036 года вне зависимости от ОЗП. Для объектов, внесенных в реестр значимых объектов КИИ с 2027 года, на переход предусмотрено пять лет с даты внесения.

Постановление опубликовано 18 ноября и вступает в силу со дня опубликования. Началом перехода КИИ обозначено 1 декабря 2026 года. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» принят 26 июля 2017 года, в силу он вступил 1 января 2018 года.