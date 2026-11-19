УрБК, Екатеринбург, 19.11.2026. В собственность государства обращено имущество бывшего руководителя территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области стоимостью свыше 19 млн руб.

Проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции прокуратура Свердловской области. В ходе надзорных мероприятий установлено, что сумма расходов бывшего руководителя управления в 2022-2025 годах значительно превысила его совокупный доход.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что для сокрытия источника средств он оформлял недвижимость на близких родственников, которые совершали сделки без подтвержденных доходов. Общая стоимость имущества составила свыше 19,4 млн руб.

При этом установлено, что в декабре 2024 года мужчина был освобожден от занимаемой должности на основании п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27.07.2024 № 79-ФЗ «О государственной гражданкой службе в Российской Федерации» в связи с истечением срока срочного служебного контракта.

Суд удовлетворил иск прокуратуры: в доход государства обращены квартира и два машино-места общей стоимостью свыше 19,4 млн руб., а также эквивалент стоимости автомобиля — более 3,4 млн руб. Кроме того, формулировка увольнения экс-чиновника изменена на увольнение в связи с утратой доверия.

Бывший руководитель ТУ Росимущества в Свердловской области ранее был осужден по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в крупном и особо крупном размерах), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), напомнили в пресс-службе.