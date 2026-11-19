УрБК, Москва, 19.11.2026. Объем операций без добровольного согласия клиентов банков в III квартале 2026 года сократился на 1,4% по сравнению со II кварталом — до 7,2 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Большую часть средств физлиц мошенники похитили через дистанционное банковское обслуживание — 2,5 млрд руб. Через Систему быстрых платежей (СБП) — 2,4 млрд руб., по картам — 1,4 млрд руб. Общее количество операций без согласия за III квартал увеличилось на 4,1%, до 477,4 тыс.

Банки компенсировали клиентам, пострадавшим от мошенников, 7,2% от общей суммы хищений, или более 520 млн руб. При этом объем мошеннических операций, которые банки предотвратили, вырос на 14,1% в сравнении со II кварталом и составил около 2,2 трлн руб. Банки отразили 15,7 млн попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов.

ЦБ в III квартале направил операторам связи информацию о 6 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, а также заблокировал 6,2 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.