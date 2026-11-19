УрБК, Москва, 19.11.2026. В 2026 году на рынке труда число резюме соискателей старше 55 лет выросло на 15% в целом по стране. В отдельных регионах увеличение достигало 100%. Это следует из данных «Работа.ру».

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков сообщил «Известиям», что активность соискателей старшего возраста увеличивается уже несколько лет. Одновременно растет интерес работодателей к кандидатам с большим профессиональным опытом.

По данным сервиса, в 2024 году количество резюме специалистов старше 61 года выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 500 тыс. анкет. При этом число резюме соискателей в возрасте 51–60 лет увеличилось на 13%, а спрос на пенсионеров со стороны работодателей — на 14%.Тенденция сохранилась в 2025–2026 годах

По словам эксперта, активность старшего поколения проявляется не только в поиске новых вакансий, но и в стремлении дольше оставаться на прежнем рабочем месте. «40% россиян не уходят на пенсию в срок, а средний период «переработки» после выхода на пенсию составляет пять лет (женщины работают примерно до 65, мужчины — до 70)», — отметил А. Ветерков.

Увеличение числа резюме сопровождается изменением возрастной структуры соискателей. По данным «Работа.ру» за январь–сентябрь 2026 года, доля возрастной группы 55–64 лет в структуре новых и обновленных резюме выросла с 6,2 до 7,3%. Среди кандидатов старше 65 лет показатель увеличился с 1,2 до 2%.

Доля соискателей в возрасте 55–64 лет увеличилась на 1,1 процентного пункта, а среди граждан старше 65 лет — на 0,8 процентного пункта. В относительном выражении второй показатель вырос примерно на 67%.

По словам А. Ветеркова, в условиях кадрового дефицита такие соискатели становятся заметной частью предложения на рынке труда. Наибольшее количество вакансий, доступных соискателям пенсионного возраста, сосредоточено в торговле — на нее приходится 27% вакансий. Следом идут позиции без требований к специальной подготовке и опыту работы — 26%.В транспортной отрасли и логистике доля предложений составляет 18%, в офисных службах и бизнес-услугах — 17%. Еще 15% приходится на строительство и недвижимость, 14% — на сферу услуг.

Самые высокие зарплатные предложения для пенсионеров зафиксированы в транспорте и логистике. В этой сфере работодатели предлагают в среднем 102 тыс. руб. В строительстве — 91 тыс. руб., а в производстве — 88 тыс. руб.

Однако общая готовность нанимать возрастных кандидатов очень неоднородна. По реальной статистике не более 30–35% работодателей готовы рассматривать пенсионеров наравне с другими кандидатами. При этом примерно 40% компаний вообще не рассматривают таких кандидатов. В разрезе по возрастам точных цифр по 60, 65 и 70 годам нет, но скажу как карьерный консультант, что сложность трудоустройства резко возрастает для кандидатов старше 50 лет и особенно для тех, кому за 60, комментируют ситуацию эксперты.