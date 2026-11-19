УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Масштабные, приоритетные и региональные инвестиционные проекты остаются одними из наиболее действенных инструментов поддержки бизнеса в Свердловской области. Об этом сообщила заместитель генерального директора Агентства по привлечению инвестиций региона Анна Иванова на пресс-конференции в рамках Уральского форума недвижимости.

«То, что работает, так скажем, железобетонно на сегодня, это сейчас три такие аббревиатуры скажу: МИП, ПИП и РИП. Масштабный инвестиционный проект, приоритетный инвестиционный проект и региональный инвестиционный проект», — сказала она.

По словам А. Ивановой, агентство работает с коммерческой, а не жилой недвижимостью и видит потенциал в диверсификации деятельности девелоперов. В частности, речь идет о развитии индустриальных и технологических парков, а также других площадок для размещения производств.

Еще одним инструментом поддержки она назвала займы Фонда развития промышленности, которые, в частности, позволяют финансировать приобретение оборудования. А. Иванова также отметила потенциал соглашений о защите и поощрении капиталовложений, однако признала, что этот механизм пока работает не в полную силу.

«[Хочется — прим. ред.] неких гарантий, понимания вот этой вот предсказуемости того, что касается финансов», — отметила представитель агентства, говоря о запросах инвесторов.