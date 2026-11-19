УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Банк России не видит перспектив для возвращения к массовым льготным ипотечным программам, поскольку их действие привело к росту цен на жилье и снижению его доступности. В дальнейшем меры господдержки должны быть адресными и ограниченными по масштабу, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

«Цены на жилье за время действия льготных программ выросли в два раза, опередив доходы. Больше на эти грабли мы не наступим», — подчеркнул он.

По словам К. Тремасова, доступность жилья определяется соотношением его стоимости и доходов населения. Для ее повышения цены на недвижимость должны расти медленнее доходов граждан и, желательно, медленнее общего уровня цен.

В ЦБ считают, что льготные программы должны быть направлены на конкретные категории граждан, которым общество считает необходимым оказать поддержку. Массовое субсидирование ипотеки создает дополнительную нагрузку на бюджет и влияет на стоимость кредитов для заемщиков, не участвующих в таких программах.