УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) провел личный прием граждан и обсудил планы по развитию территорий в 2027 году. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Рад, что жители отмечают позитивные изменения в своих территориях. Безусловно, есть и новые запросы на модернизацию. Многие из них уже учтены в проекте бюджета на 2027 год и будут реализованы в следующем году», — сказал Д. Паслер

Так, на вопрос жительницы Академического района Екатеринбурга о строительстве детского сада, губернатор ответил, что в 16-м квартале построят детский сад на 250 мест. Запланировано строительство еще двух учреждений — в 17-м и 20-м кварталах. Таким образом, в ближайшие два года в районе появится 750 мест в дошкольных учреждениях. Одновременно строится школа в16-м квартале на 1 тыс. 200 учащихся.

Жительница села Сипавское Каменского муниципального округа обратила внимание на необходимость обновления физкультурно-спортивной зоны в Пироговской школе. «Универсальное пространство для игровых видов спорта и занятий физкультурой обустроят в следующем году», — пообещал Д. Паслер.

В следующем году, когда установится теплая погода, в Асбесте отремонтируют кровлю детского сада № 31, пострадавшую после летних обильных дождей. В Артемовской центральной библиотеке, которую посещают более 41 тыс. человек, был проведен капитальный ремонт. Но, по словам местной жительницы, без обновления внутреннего содержания. Современные библиотеки давно перестали быть хранилищами для книг, поэтому губернатор поручил городской администрации совместно с минкультом решить вопрос о дальнейшей модернизации учреждения. В следующем году обновят книжный фонд и оснастим учреждение всем необходимым для развития творческих способностей жителей.

Вопросы жителей поселка Бубчиково муниципального образования Алапаевское и поселка Верхняя Сысерть Сысертского муниципального округа касались ремонта дорог, которые имеют важное значение для жизни селян. «Участки дороги Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское и дорогу от Верхней Сысерти до поселка Луч приведем в порядок», — сообщил Д. Паслер.