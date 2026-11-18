УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Группа компаний «КОРТРОС» удержала первую позицию в рейтинге застройщиков Свердловской области по объему ввода жилья. По актуальным данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), на 1 ноября 2026 года в активе компании числится 153,4 тыс. кв. метров сданного жилья.

Вторую строчку занимает ГК «ТЭН» с результатом 131,1 тыс. кв. метров — разница с лидером составляет около 22 тыс. кв. м. Далее в пятерке расположились «Астра» (74,8 тыс. кв. м), Группа ЛСР (66,5 тыс. кв. м) и «Атлас Девелопмент» (66 тыс. кв. м).

«Первое место в региональном рейтинге — это отражение масштаба задачи, которую мы решаем в Екатеринбурге. «Академический» развивается больше двадцати лет, и за это время он превратился в полноценный городской район со школами, детскими садами, медучреждениями и общественными пространствами. И планомерное развитие проекта продолжается», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

На федеральном уровне ГК «КОРТРОС» занимает 14-ю строчку в общероссийском рейтинге застройщиков. Результаты компании — следствие системного подхода к девелопменту и планомерного развития территорий. Фундаментом выступает флагманский проект девелопера — район «Академический».

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории (КОТ), который ГК «КОРТРОС» реализует с 2005 года. Концепция мастер-плана создана французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году «Академический» получил статус самостоятельного административного района Екатеринбурга. За время реализации проекта девелопер возвел 2,5 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Социальная инфраструктура района включает 6 школ, 15 детских садов, а также медицинские и спортивные объекты.