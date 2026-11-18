УрБК, Екатеринбург, 18.11.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Вкусный кешбэк от УБРиР и Жизньмарт», в рамках которой клиенты банка получают кешбэк до 20% за покупки в сети магазинов «Жизньмарт» и возможность выиграть 150 тыс. руб.

«Два екатеринбургских бренда объявили о новой совместной акции с простейшей механикой. Любой картой УБРиР оплачивайте в магазинах «Жизньмарт» покупки на сумму свыше тысячи рублей. За это, во-первых, банк выплатит повышенный кешбэк до 20%. А во-вторых, среди таких покупателей мы проведем перед новым годом розыгрыш главного приза акции — 150 тыс. руб. В зачет идут покупки, сделанные по 15 декабря включительно. Если у вас еще нет карты УБРиР, то это знак, чтобы ее заказать прямо сейчас на сайте банка», — отметила руководитель блока развития транзакционных продуктов департамента розничного бизнеса УБРиР Светлана Устьянцева.

Срок проведения акции «Вкусный кешбэк от УБРиР и Жизньмарт» с 1 ноября по 25 декабря 2026 года. За покупки от 1 тыс. руб.каждый участник получает вознаграждение до 20% и становится участником розыгрыша главного приза акции — 150 тыс. руб. Победитель розыгрыша будет определен 21 декабря 2026 года случайным образом с помощью генератора случайных чисел. Кешбэк за покупки и главный приз банк выплатит до 25 декабря 2026 года. Вознаграждение за весь период акции не может превышать 400 руб., рассказали в пресс-службе банка.

Подробные условия акции «Вкусный кешбэк от УБРиР и Жизньмарт» размещены на сайте.