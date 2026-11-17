УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер присвоил бывшему председателю регионального заксобрания, ныне виц-спикеру парламента Людмиле Бабушкиной звание Почетного гражданина региона. Награду ей вручили перед началом очередного заседания областного парламента, сообщила пресс-служба губернатора.

Звание присвоено за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития области. По словам Д. Паслера, решение принято с учетом пожеланий депутатов, общественных организаций и жителей региона.

«Людмила Валентиновна уважаемый человек, специалист, депутат, которая все эти годы честно работала на благо Свердловской области. Ее знают абсолютно все в округе и далеко за пределами как человека, который все делает для того, чтобы территория развивалась. Достижений очень и очень много», — подчеркнул губернатор.

Новый председатель заксобрания Дмитрий Жуков также поздравил Л. Бабушкину. Он назвал звание признанием ее многолетнего труда, профессионализма, ответственности и преданности региону.

Л. Бабушкина поблагодарила за награду и отметила, что за 15 лет руководства областным парламентом депутаты сформировали законодательную базу для социально-экономического развития Среднего Урала. Среди приоритетов работы она назвала поддержку семьи, материнства и детства, участников специальной военной операции и боевых действий.

«Это были в большинстве своем непростые решения, и благодаря нашему опыту, знаниям, совместно с общественными организациями и научным сообществом, мы с этими задачами справились», — сказала она.

Людмила Бабушкина возглавляла заксобрание с 2011 года, после объединения областной думы и палаты представителей. В октябре 2026 года новым председателем парламента избрали Дмитрия Жукова, а Л. Бабушкина стала первым вице-спикером.

До работы в парламенте она трудилась на Режевском химическом заводе, в военном представительстве Минобороны СССР, а с 1991 года руководила службой Пенсионного фонда России в Реже. Депутатом палаты представителей заксобрания она стала в 2000 году, в 2008 году возглавила ее верхнюю палату.