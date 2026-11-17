УрБК, Москва, 17.11.2026. Российские пользователи массово сообщают о сбоях в работе хостинг-провайдера Timeweb. По данным сервиса мониторинга Detector404, по состоянию на 14:09 мск за последний час поступило 4,2 тыс. жалоб, за сутки — 4,3 тыс.

В компании подтвердили проблемы с доступом к облачным сервисам. По данным РБК, перебои затронули площадки в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Казахстане, Германии и Нидерландах, отмечает РИА Новости.

«Недоступность возникла на сетевом оборудовании. Инженеры занимаются восстановлением», — сообщили в пресс-службе Timeweb.

Пользователи также сообщают о проблемах с доступом к сайтам, виртуальным серверам и личным кабинетам. По данным издания The GEEK, за последний час на работу платформы TimewebCloud поступило около 1 тыс. жалоб.

Timeweb работает с 2006 года. По данным компании, на ее инфраструктуре размещено более 700 тыс. сайтов.