УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. Около 30 проектов в сфере креативных индустрий представили на итоговой защите акселератора «Предпринимай креативно» в Екатеринбурге. Среди них — авторские бренды одежды, сувенирная продукция, молодежный бал и платформа для бьюти-образования, сообщили организаторы.

Всего обучение в акселераторе прошли около 90 человек. На финальную защиту вышли 28 проектов. Средняя оценка представленных бизнес-моделей составила 4,9 балла из пяти.

«Защиту успешно прошли почти три десятка проработанных проектов. Это не просто идеи, а готовые бизнес-модели с просчитанной экономикой и планом выхода на рынок. Все проекты были хорошо проработаны: средняя оценка составила 4,9 из 5 баллов. Многие резиденты уже на этапе обучения перевели свои идеи в стадию запуска», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Программа проходила с 4 августа по 15 октября 2026 года. Она включала образовательный интенсив и работу с наставниками. Участники изучали продюсирование креативных продуктов, разработку финансовых моделей, управление командами и защиту интеллектуальной собственности.

Среди представленных проектов — линейка одежды для танцев Catherine_Star, одежда и аксессуары с русскими мотивами, бренд «УРАЛМАРИ» с орнаментами уральских марийцев, мастерская «Художка», квест «Тайна старца и ведьмы», межкультурный фестиваль «Хоровод дружбы», проект «Пони-экскурсовод», молодежный стимпанк-бал и арт-гостиная «Астероид Б-612».

В числе разработок — BeautyHUB Ирины Коньковой, экосистема для бьюти-образования, которая должна объединить школы и мастеров. Сервис предполагает помощь в выборе образовательных программ, проверку дипломов и лицензий, а также верификацию профилей преподавателей и специалистов индустрии красоты.

Еще один проект — «Уральские теремки» Екатерины Рахимовой, сооснователя бренда «Мишутка». Он представляет собой линейку деревянных развивающих домиков, разработанных психологом и сказкотерапевтом. До участия в акселераторе авторы создали прототип, а в ходе обучения подготовили план масштабирования производства до 50 изделий в месяц и выхода на ежемесячную выручку 125 тыс. руб.

«Акселератор помог нам по-новому посмотреть на продукт: мы перешли от единичных изделий к модульной игровой экосистеме, упаковали проект, просчитали финансовую модель. Самое ценное — это практическое значение, понимание, как подавать смыслы и методическую ценность, чтобы продукт был интересен и родителям, и специалистам», — отметила Е. Рахимова.

Акселератор организовал СОФПП при поддержке правительства Свердловской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».