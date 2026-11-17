УрБК, Москва, 17.11.2026. Порядок предоставления жилья собственникам квартир в аварийных многоквартирных домах планируют изменить. Соответствующий законопроект рассматривает Госдума.

Поправки входят в законопроект об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2027 году и изменениях в отдельные законодательные акты, пишут «Известия».

Согласно предложенным изменениям, собственник сможет получить другую квартиру взамен изымаемой, если на дату признания дома аварийным у него отсутствовало другое пригодное для постоянного проживания жилье. При определении этого обстоятельства предполагается учитывать как недвижимость в собственности, так и помещения, занимаемые по договорам социального найма или найма жилищного фонда социального использования.

Отмечается, что при наличии нескольких квартир в аварийном фонде собственник может получить новую только взамен одной старой — по его выбору. Площадь новой квартиры должна быть равна площади прежней, а находиться жилье должно в том же муниципальном образовании. Переезд в другое муниципальное образование того же региона допускается только с письменного разрешения владельца квартиры. У собственника сохраняется право на денежную компенсацию.

Госдума приняла законопроект в I чтении 29 октября 2026 года. Поправки к документу принимались до 12 ноября. 15 ноября профильный комитет рекомендовал принять законопроект во II чтении. Его рассмотрение запланировано на 19 ноября. Для его вступления в силу нужно пройти оставшиеся чтения, получить одобрение Совета Федерации, подпись президента и быть официально опубликованным.