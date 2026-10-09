Как проверить сделку с недвижимостью: риски при наследстве, доверенности и участии несовершеннолетних

УрБК, Москва, 09.10.2026. Квартира подходит клиенту, цена согласована, продавец готов подписывать договор. Но из документов выясняется, что жилье недавно унаследовали, собственника представляет родственник или доля принадлежит ребенку. Для риелтора это повод пересмотреть состав проверки и сроки выхода на сделку. Одной выписки из ЕГРН здесь недостаточно: нужно выяснить, чьи права затрагивает продажа и выполнены ли условия, без которых ее нельзя проводить.

С чего начать проверку квартиры и продавца

Сопоставьте сведения о собственнике и основания его права

Запросите паспорт собственника, актуальную выписку из ЕГРН и документ, по которому он приобрел квартиру: договор, свидетельство о праве на наследство или решение суда. Сверьте Ф. И. О., адрес, кадастровый номер и размер доли. Если фамилия менялась, попросите подтверждающий документ.

В выписке, заказанной посторонним человеком, персональные данные собственника могут быть закрыты. Получите документ с участием продавца и проверьте его подлинность.

Проверьте ограничения и права жильцов

Посмотрите, есть ли ипотека, аресты, запреты регистрационных действий, притязания. Проверьте продавца по сведениям о банкротстве, судебных делах и исполнительных производствах.

Отдельно уточните, кто зарегистрирован и кто может сохранять право пользования жильём. В ЕГРН нет полных сведений об этом. Проверка юридической чистоты квартиры помогает оценить документы и риски возможного оспаривания.

Квартира получена по наследству: чьи права могли остаться неучтенными

Изучите свидетельство о наследстве и состав собственников

В свидетельстве о праве на наследство указано, какое имущество и в какой доле получил наследник. Сопоставьте эти сведения с ЕГРН и предметом будущего договора.

Через публичный реестр наследственных дел ФНП можно найти нотариуса, который ведет дело. Но реестр не раскрывает покупателю состав наследников и содержание документов.

Выясните, кто ещё может заявить права на квартиру

Задайте продавцу конкретные вопросы: были ли у наследодателя супруг, дети от разных браков, иждивенцы; заявлял ли кто-то претензии; есть ли судебное разбирательство.

Завещание в пользу одного человека не исключает обязательную долю. На нее при установленных законом условиях могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также определенные категории иждивенцев.

Отдельный вопрос — права пережившего супруга на совместно нажитую квартиру. Выясните, как при оформлении наследства учли его собственную долю и долю в наследстве.

Оцените сроки и обстоятельства продажи

Фраза «после наследства прошло 3 года, рисков больше нет» вводит покупателя в заблуждение. Сроки зависят от основания требований и обстоятельств дела. Для обращения в суд имеет значение и то, когда отпали причины его пропуска.

Представим: продавец получил свидетельство несколько месяцев назад и предлагает скидку за быстрый аванс. Во время разговора он упоминает брата, который не согласен с завещанием. До внесения денег выясните содержание претензий, проверьте наличие дела и передайте документы юристу.

Продажа по доверенности: как проверить полномочия представителя

Убедитесь, что доверенность действительна

Попросите доверенность и паспорт представителя. Через сервис проверки доверенностей ФНП проверьте документ и сведения о его отмене. Повторите проверку перед подписанием договора.

Посмотрите срок действия. Если он не указан, доверенность по общему правилу действует 1 год со дня совершения; без даты совершения она ничтожна. Отсутствие отметки об отмене не исключает других оснований прекращения полномочий, например смерти доверителя.

Прочитайте, какие действия разрешил собственник

Формулировка «представлять интересы» сама по себе не даёт ответа, вправе ли человек продать квартиру и получить оплату. Проверьте полномочия на конкретные действия:

согласовать условия и подписать договор купли-продажи;

подать документы на государственную регистрацию;

подписать акт приёма-передачи;

получить деньги за квартиру, если расчёты предполагаются через представителя.

Изучите ограничения по объекту, цене и другим условиям. При передоверии нужно проверить всю цепочку полномочий, включая исходную доверенность. Неясные формулировки уточните до назначения сделки.

Подтвердите волю собственника и согласуйте получателя денег

Свяжитесь с собственником по возможности через независимо подтвержденный контакт. Уточните, действительно ли он продает квартиру, знает ли цену и согласен ли с порядком расчетов. Видеозвонок помогает задать вопросы напрямую, но сам по себе не доказывает личность человека и действительность его волеизъявления.

Например, квартиру продаёт племянник по доверенности, а оплату просит перевести супруге. Даже если доверенность настоящая, нужно выяснить основание такого платежа и согласовать его с собственником. До этого переводить деньги по предложенным реквизитам нельзя.

Если требуется разбор документов, у М2 есть юридическая проверка недвижимости для риелторов и агентств. В рамках услуги юристы изучают документы, обременения, судебные дела и другие риски. Сообщите специалисту платформы о представительстве и схеме оплаты.

В сделке участвует ребенок: что зависит от его прав на квартиру

Определите, ребенок собственник или только зарегистрирован в квартире

Доля в собственности и регистрация по месту жительства — разные обстоятельства. Если ребенок только зарегистрирован, нужно выяснить основание пользования жильём и порядок освобождения квартиры. Одна регистрация не означает, что для любой продажи обязательно разрешение опеки.

Особого внимания требуют проживающие в квартире дети под опекой или оставшиеся без родительского попечения. При затрагивании их прав действуют специальные требования.

Проверьте разрешение опеки и условия продажи

При продаже имущества несовершеннолетнего собственника по общему правилу необходимо предварительное разрешение органа опеки. Прочитайте его полностью: какой объект разрешено продать, что ребенок должен получить взамен, в какой последовательности должны пройти действия.

Универсальное обещание родителей «купим квартиру побольше» не подтверждает выполнение разрешения.

Продажа недвижимости несовершеннолетнего требует нотариального удостоверения. За ребенка до 14 лет действует законный представитель. В возрасте от 14 до 18 лет подросток по общему правилу подписывает договор сам с письменного согласия законного представителя.

Допустим, опека разрешила продать долю ребенка при одновременной покупке доли в конкретной квартире. Продавец предлагает сначала получить всю оплату, а новое жилье подобрать позже. Проводить такую сделку нельзя без изменения схемы либо нового разрешения опеки.

Уточните, использовался ли материнский капитал

В ЕГРН могут быть указаны только взрослые, хотя при покупке или погашении ипотеки семья использовала маткапитал. Проверьте, исполнили ли родители обязанность оформить жилье в общую собственность с детьми.

Запросите договор приобретения, документы об оплате и использовании маткапитала, соглашение о выделении долей, если его заключали. При необходимости продавец получает подтверждающие сведения в СФР и банке. Проверьте и платежи по кредиту после покупки: в первоначальном договоре их не будет.

Если доли не выделены, обещание сделать это в другой квартире не устраняет вопрос к продаваемому объекту. Сначала нужно определить законный порядок исполнения обязательств, затем готовить продажу.

Какие условия закрепить в договоре и порядке расчётов

Результаты проверки должны отражаться в документах сделки. Укажите полную цену, получателя денег, сроки освобождения квартиры и передачи по акту. Зафиксируйте сведения о лицах, сохраняющих право пользования, если они есть, и заверения продавца об известных спорах и правах третьих лиц. Такие заверения полезны для защиты покупателя, но сами по себе не прекращают чужие права.

Заранее согласуйте, какие документы нужны для выплаты продавцу. Условия аккредитива должны соответствовать договору. Если требуется снятие прежнего залога или исполнение условий опеки, обсудите, как подтверждается соответствующий этап.

Предусмотрите действия сторон при приостановке регистрации: кто исправляет документы, в какие сроки, как продлевается механизм расчетов. Отдельно определите последствия отказа в регистрации и порядок возврата денег. Если клиент вносит аванс до завершения проверки, основания его возврата при выявлении юридических препятствий нужно согласовать письменно до платежа.

Когда стоит приостановить сделку

Перенести подписание разумно, если остаётся хотя бы один неразрешённый вопрос:

документы расходятся в сведениях о собственниках или долях;

выявлен наследственный спор, содержание которого ещё не изучено;

полномочия представителя не подтверждены или собственник недоступен;

условия опеки не соответствуют подготовленной схеме продажи;

обязательства по детским долям после маткапитала не выполнены.

Сообщите клиенту, что именно обнаружено, чем это подтверждается и какой документ или действие позволит продолжить.

Проверка заканчивается тогда, когда понятны права участников и согласован порядок сделки. Для сложного объекта заранее подключите юриста. Посмотрите состав юридической проверки на сайте М2 и направьте документы на анализ до того, как клиент примет финансовые обязательства.

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