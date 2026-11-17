УрБК, Екатеринбург, 17.11.2026. В управлении Росреестра по Свердловской области разъяснили правомерность действий арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве физических лиц.

В пресс-службе управления сообщили, что при банкротстве физлиц нередко возникают споры о правомерности действий финансового управляющего в части запроса сведений об имуществе третьего лица — стороны, заинтересованной в деле, и дальнейшего приобщения этих данных в материалы дела о банкротстве.

«Закон о банкротстве прямо обязывает финансового управляющего выявлять имущество должника, в том числе находящееся у третьих лиц, и принимать меры по обеспечению его сохранности. Чтобы полноценно проанализировать финансовое положение должника, финансовый управляющий должен располагать сведениями не только о самом должнике, но и о родственных связях, имуществе и сделках заинтересованных лиц — иначе невозможно вовремя оспорить подозрительные сделки и сформировать конкурсную массу. Именно поэтому запрос финансовым управляющим сведений об имуществе заинтересованных лиц — это не выход за пределы полномочий, а прямая обязанность. Финансовый управляющий в данном случае вправе запрашивать информацию об имуществе и имущественных правах заинтересованных с должником лиц, а сомнения в обоснованности запросов разрешаются в пользу раскрытия», — рассказали в пресс-службе.

Госорган, получивший запрос, оценивает соотносится ли он с целями процедуры банкротства, в частности формирования конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов. Если есть разумные основания полагать, что запрошенные сведения помогут достичь целей банкротства — отказать нельзя, иначе это квалифицируется как незаконное воспрепятствование работе финансового управляющего.

Информация о заинтересованных лицах, по сути, относится к контексту сведений о должнике: она необходима финансовому управляющему, чтобы детально проанализировать совершенные сделки и установить наличие имущества. Все участники банкротного дела — в том числе должник и кредиторы — имеют право знакомиться с материалами, представленными финансовым управляющим, сам факт ознакомления с ними не свидетельствует о его противоправных действиях.

В этой связи само по себе предоставление сведений о третьем лице, например, в материалы дела о банкротстве, не указывает на виновные действия со стороны финансового управляющего. «Должностные лица Росреестра наделены полномочиями по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих и в случае наличия достаточных данных, указывающие на событие административного правонарушения — возбуждению дел об административных правонарушениях по ч.3, ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ за неисполнение обязанностей, установленных Законом о банкротстве», — отметила заместитель руководителя Управления Дарья Белых.

Вместе с тем несогласие с предоставлением финансовому управляющему запрошенных сведений, в частности об имуществе и имущественных правах заинтересованного лица в рамках дела о банкротстве, не свидетельствуют о том, что информация получена с нарушением требований закона о банкротстве. В таком случае при отсутствии достаточных данных и материалов, указывающих на неисполнение арбитражным управляющим обязанности, установленной законодательством о несостоятельности (банкротстве), повод для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3, ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, отсутствует.