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Свердловская область вошла в десятку регионов по числу подключений ускорения мобильного интернета

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Свердловская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством подключений опций ускорения мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «МегаФона» по итогам первого месяца работы линейки опций «Мега 5G».

В число регионов, где такие услуги подключают наиболее активно, также вошли Краснодарский край, Татарстан, Хабаровский край и Ростовская область. Лидерами по количеству активаций стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. Третье место заняла Якутия, в пятерку также вошли Красноярский край и Самарская область.

По данным оператора, 27% всех активаций опций ускорения пришлось на «Мега 5G Турбо». Она позволяет временно увеличить скорость мобильного интернета в два раза. В компании отметили, что услуга может быть востребована при загрузке больших файлов, проведении прямых трансляций и раздаче интернета на другие устройства.

«Привычная модель, при которой скорость мобильного интернета определяется исключительно параметрами сети, постепенно меняется. Сегодня мы даем абонентам дополнительный инструмент: возможность повысить ее без смены тарифа и смартфона. Первые результаты линейки опций Мега5G подтверждают востребованность такого формата, особенно когда пользователям требуется дополнительное ускорение для решения конкретных задач», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Оператор запустил сеть 5G 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России. Для подключения к ней необходим смартфон с поддержкой соответствующего стандарта связи.

Линейка опций «Мега5G» предназначена в том числе для абонентов, чьи устройства не поддерживают 5G. По данным компании, базовая опция позволяет увеличить скорость мобильного интернета в 1,6 раза, а режим «Турбо» — в два раза. Услуги также доступны в районах, где сеть пятого поколения пока отсутствует.

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Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»
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