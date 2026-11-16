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«Пятерочка» опровергла информацию о дискриминации российских производителей кондитерских изделий

УрБК, Москва, 16.11.2026. Торговая сеть «Пятерочка» опровергла информацию о дискриминации российских производителей. В пресс-службе торговой сети «Пятерочка» сообщили УрБК, что информация о системном завышении наценки на отечественные товары не соответствует действительности.

«Условия работы и ценообразование для всех поставщиков в одной категории строятся на единых принципах. Итоговая цена на полке зависит не только от закупочной стоимости и операционных расходов сети (логистики, маркетинга, аренды, зарплат и др.), но и от ценового позиционирования самого бренда, которое определяют поставщики. Компания последовательно поддерживает и развивает доступность российских производителей. В России производится более 70% ассортимента кондитерских изделий, представленных в сети», — сообщили в пресс-службе ритейлера.

О намерении проверить ситуацию с ценообразованием на российскую кондитерскую продукцию в федеральных торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка» заявлял ранее комитет Госдумы по защите конкуренции. Поводом стали результаты исследования Московского общества защиты прав потребителей и Общественной потребительской инициативы, а также обращения производителей сладостей.

«В ходе анализа выявлена системная практика установления дискриминационных наценок. Так, в частности, в сетях «Пятерочка» и «Магнит» наценка на продукцию российских брендов («Аленка», «Бабаевский», кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской) может быть в 1,5–2 раза выше, чем на аналогичные по составу и закупочной цене товары иностранных производителей (Nestle, Mars, Mondelez, Ferrero)», — говорится в письме депутата Госдумы Сергея Лисовского на имя главы комитета Валерия Гартунга. 

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Фото предоставлено Андреем Тенишевым
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