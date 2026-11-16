В Екатеринбурге глава фермерского хозяйства осужден за мошенничество с субсидиями

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2026. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал главу фермерского хозяйства и ее родственника виновными по ст. ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что глава крестьянского хозяйства и ее родственник, исполнявший обязанности заместителя главы по производственной части КФХ, при возведении двух корпусов коровника и доильно-молочного блока в селе Средний Бугалыш Красноуфимского района предоставили в министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области недостоверные сведения о размере понесенных затрат. Таким образом они получили из областного бюджета 21 млн 137 тыс. 838 руб. субсидии на возмещение части прямых затрат на строительство объектов агропромышленного комплекса.

«Приговором суда, главе ИП назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением обязанностей. Ее родственнику — наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. С осужденных солидарно в пользу Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, — 21 млн 137 тыс. 838 руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня постановления приговора», — сообщили в пресс-службе.

Владимир Айметов стал известен летом 2021 года, когда часть его сотрудников обратилась в Генпрокуратуру из-за того, что им выдавали зарплату в виде продуктовых талонов (назывались «урожайки»), которые можно было отоварить в муниципальном магазине. После прокурорской проверки долги перед работниками были погашены, а «урожайки» сожжены.