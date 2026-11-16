Операторы и банки договорились о маркировке звонков

УрБК, Москва, 16.11.2026. «Большая четверка» мобильных операторов связи и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков и заключили соответствующие договоры. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы. Теперь у абонентов при входящем звонке на экране смартфона будет отображаться название банка. Это поможет гражданам распознавать звонки и снизит риск обмана со стороны злоумышленников, которые представляются сотрудниками кредитно-финансовых организаций», — поясняет Минцифры.

Закон, обязывающий операторов маркировать звонки от компаний и ИП, вступил в силу 1 сентября 2025 года. Однако между операторами и банками возник спор. Основной вопрос — кто и как будет оплачивать эту услугу. Операторы настаивали на заключении договоров и оплате, а банки поначалу считали, что по закону маркировать звонки — обязанность самих операторов.

Из-за разногласий операторы планировали блокировать немаркированные звонки крупнейших банков. Сроки введения ограничений несколько раз переносились — в последний раз до 13 ноября 2026 года по просьбе Минцифры.