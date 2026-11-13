Главврач Территориального центра медицины катастроф Свердловской области покинет пост

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Главный врач Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов покинет должность после 33 лет работы. Он согласился возглавить кафедру скорой помощи и медицины катастроф Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Я расцениваю это как школьный последний звонок и надеюсь на продолжение своего трудового пути. Опыт есть, силы еще есть, и их можно применить с большой пользой», — приводит слова В. Попова пресс-служба регионального минздрава.

Виктор Попов возглавлял центр с момента его основания в 1993 году. В канун своего 70-летия он передает дела новому руководителю. По словам Т. Савиновой, за время работы В. Попова в регионе создали 39 вертолетных площадок, а центр дважды получал Кубок Н. И. Пирогова как лучший в России.

«Виктор Петрович — легенда при жизни. На вопрос, чем он гордится больше всего, он ответил просто: своей командой. Мы прощаемся с ним в этой должности — и не прощаемся с ним», — сказала министр.

С понедельника исполняющим обязанности руководителя центра назначен Иван Фролов, который ранее занимал должность заместителя В. Попова.