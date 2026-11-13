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Группа ММК получила «золото» и «серебро» выставки «Металл-Экспо»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2026. Новые виды продукции Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») и ММК-МЕТИЗ отмечены медалями Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2026».

В пресс-службе комбината сообщили, что ММК совместно с ЦНИИчермет им. И.П. Бардина награжден золотой медалью за освоение технологии производства хладостойкой и коррозионностойкой продукции для колесных систем: заготовки и толстолистового проката для специальных профилей ободьев, толстолистового проката для ободьев и дисков колес, горячекатаного травленого рулонного проката для колес легковых автомобилей.

Новая продукция прошла комплекс испытаний, в результате которых усталостная прочность колес подтверждена с запасом более чем в 1,6 раза по числу циклов. Высокая ударная вязкость при минус 60 °C позволяет применять колеса при освоении Арктики и Крайнего Севера, а повышенная коррозионная стойкость снижает потери металла при транспортировке, хранении и эксплуатации. В настоящее время выполняются поставки промышленных партий проката потребителям.

Золотой медали «Металл-Экспо’2026» удостоена разработанная на ММК-МЕТИЗ технология производства высокопрочной пружинной проволоки диаметром 0,36 мм. Сегодня проволока поставляется крупным заказчикам. Освоение этой метизной продукции позволило закрыть критическую потребность отечественного вертолетостроения в специализированных материалах и стало важным шагом в обеспечении технологического суверенитета страны.

Серебряной медали удостоена разработанная на ММК-МЕТИЗ технология производства высокопрочных и сверхвысокопрочных болтов из экономнолегированной стали. Этот крепеж применяется в мостостроении, приборостроении, тяжелом машиностроении. Допустимые осевые нагрузки для болтов такого класса выше, чем для стандартных крепежных изделий, что уменьшает количество крепежных элементов и металлоемкость конструкции.

Для регламентации требований к болтам сверхвысокого класса прочности 14.9 специалисты ММК-МЕТИЗ разработали технические условия и определили оптимальные режимы термической обработки. Конструкция и размеры изделий соответствуют требованиям ГОСТ и DIN, что обеспечивает их взаимозаменяемость с крепежом более низких классов прочности без доработки узлов. Эта продукция получила положительные отзывы потребителей.

«Благодаря участию в «Металл-Экспо’2026» мы представили широкой профессиональной аудитории наши комплексные решения и нашу линейку продукции. За время работы выставки специалисты Группы ММК провели десятки встреч и деловых переговоров, что позволит лучше понять потребности рынка, укрепить партнерские отношения и сформировать основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества», — сообщил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Андрей Еремин.

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