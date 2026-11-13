В Свердловской области выявлено загрязнение почвы отходами животноводства

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. В Свердловской области выявлены нарушения в сфере обращения с отходами и побочными продуктами животноводства у юридических лиц из Ирбитского и Туринского районов.

В пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что побочные продукты животноводства указанные юрлица оставляли не на специализированных площадках, а на верхнем плодородном слое почвы.

«Инспекторами произведен отбор образцов почвы на трех земельных участках для проведения микробиологических и химико-токсикологических испытаний. По результатам проведенных лабораторных испытаний выявлено микробиологическое загрязнение почвы», — сообщили в Россельхознадзоре.

Результаты проверки переданы в прокуратуру. Наименования юрлиц ведомство не сообщает.