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Интерес зумеров к предпринимательству в России вырос на 24%

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Интерес россиян в возрасте до 25 лет к предпринимательству вырос на 24% в сентябре 2026 года по сравнению с маем. Молодые люди активнее посещали сайты с информацией о грантах, льготах и образовательных программах для стартапов, к мы таким выводам пришли «МегаФон» и Фонд содействия инновациям по итогам анализа обезличенных данных оператора.

В десятку регионов, жители которых чаще всего интересовались возможностями для запуска собственного дела, вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская область, Татарстан, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ставропольский край, Дагестан и Кемеровская область, сообщает пресс-служба оператора. Более 82% трафика на сайты с информацией о государственных грантах и программах технологического развития приходится на девушек поколения Z.

Среди онлайн-площадок, посвященных предпринимательству, наибольшую долю тематического трафика занимает портал Фонда содействия инновациям — 33%. На экосистему цифровых сервисов Корпорации МСП приходится 23%, на портал «Мой бизнес» — 22%. Еще 14% трафика привлекают городские центры развития предпринимательства и бизнес-акселераторы, 8% — региональные программы микрофинансирования и имущественной поддержки.

По данным Фонда содействия инновациям, 92% заявок на гранты для поддержки молодежного технологического предпринимательства подают люди, родившиеся в 2000 году и позже. В 2026 году гранты по 1 млн руб. получили 2 250 победителей конкурса «Студенческий стартап». Из них 87% относятся к поколению Z, еще 14% — моложе 20 лет.

«Поддержка молодежного технологического предпринимательства является одним из ключевых направлений деятельности Фонда содействия инновациям. Программы Фонда позволяют разработчикам инновационных решений перейти от идеи к созданию собственных востребованных на рынке продуктов», — сообщил генеральный директор фонда Андрей Жижин.

По его словам, фонд ведет прием заявок на восьмую очередь конкурса «Студенческий стартап». Победители смогут получить финансирование на запуск технологической компании и создание прототипа продукта.

Среди наиболее востребованных у молодых участников конкурса направлений — цифровые технологии, в том числе проекты в сфере искусственного интеллекта, биотехнологии и креативные индустрии. Директор дирекции по продажам и внедрению цифровых решений «МегаФона» Сергей Куличенко отметил, что молодые предприниматели активно используют IT-инструменты для привлечения клиентов, развития продаж и организации внутренних процессов.

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Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин
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