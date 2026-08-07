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07 августа 202617:27

Свердловские абитуриенты в приемную кампанию 2026 года чаще всего посещали сайты медвузов

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона, фотограф Евгений Поторочин

УрБК, Екатеринбург, 07.08.09. Абитуриенты Свердловской области в приемную кампанию 2026 года чаще всего посещали сайты крупных российских вузов и колледжей медицинского профиля — на них пришлось около 70% посещений. К таким выводам пришли аналитики оператора «МегаФон», изучив обезличенные данные пользователей на сайтах учебных заведений, специализирующихся на определенных областях знаний.

На втором месте по посещаемости — сайты учебных заведений, связанных с радиосвязью, на них пришлось 8% посещений. На третьем — ресурсы вузов и колледжей авиационного профиля — 7%. На четвертом — музыкальные учебные заведения (6%), на пятом — театральные вузы и колледжи (5%). На дизайн и декоративно-прикладное искусство пришлось 4%.

У девушек-абитуриентов большой популярностью пользовались сайты вузов и колледжей музыкального направления — 61%, у юношей — технические учебные заведения ( 65%). Абитуриентки также интересовались радиосвязью — 52%, учебными заведениями, ориентированными на дизайн — 55% и медицину — 55%. Театральными вузами и колледжами юноши и девушки интересовались примерно одинаково — 51% и 49% соответственно.

Среди сайтов профильных университетов наибольшей популярностью у абитуриентов из Свердловской области пользовались Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова и Московский авиационный институт. Среди колледжей наиболее популярными оказались сайты Свердловского областного медицинского колледжа и Иркутского авиационного техникума.

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