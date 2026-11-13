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Правительство РФ одобрило финальную редакцию проекта о беспилотном транспорте

УрБК, Москва, 13.11.2026. Правительство РФ одобрило финальную редакцию проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» (ВАТС), подготовка которого заняла более пяти лет.

В финальной, одобренной на заседании правительства 12 ноября редакции законопроекта, с которой ознакомился «Коммерсантъ», сформулированы общие требования к ВАТС. Машина должна быть зарегистрирована в РФ (для трамваев эта норма будет необязательной), застрахована, оборудована «устройством регистрации данных» и аппаратурой спутниковой навигации, а также системой защиты от «постороннего вмешательства». ВАТС будут специальным образом обозначаться на дороге.

Расписан и алгоритм действий при ДТП. Оператор ВАТС должен будет «незамедлительно» передать информацию об аварии в ГИБДД, а при наличии пострадавших — «обеспечить» вызов к месту аварии экстренных и оперативных служб. Страховщики должны иметь доступ к сведениям об обстоятельствах аварии, зафиксированных с помощью штатного «устройства регистрации» (так называемого черного ящика). Если владелец ВАТС попытается скрыть данные об инциденте, страховщик сможет подать регрессный иск к компании.

Интерес представляет статья, распределяющая ответственность. В правительстве предложили следующую конструкцию. По умолчанию за вред будет отвечать «лицо, осуществлявшее контроль за движением» беспилотника в момент происшествия. Владелец ВАТС ответит за вред, но в случае, если машину признают «источником повышенной опасности» (что конкретно под этим имеется в виду, в документе не поясняется). Все остальные нюансы распределения ответственности определят «в рамках действующего законодательства», следует из текста.

Есть и другие нормы, которых не было в проекте в начале 2026 года. Если беспилотный автомобиль изготовлен за рубежом, то должно быть «уполномоченное лицо» (зарегистрированное в РФ), которое будет нести солидарную с изготовителем ответственность. Предложены также изменения к закону «Об образовании», согласно которым Минтранс разработает типовые программы профессионального образования для операторов дистанционной поддержки ВАТС, которые включат в себя «теоретическую, тренажерную и практическую подготовку». Допускается работа в такси беспилотных машин с максимальным — четвертым и пятым уровнями — автоматизации. Подробное описание этих уровней, кстати, также включили в финальную редакцию документа.

В пояснительной записке к законопроекту приводится прогноз, согласно которому к 2050 году доля ВАТС на дорогах может достичь 50%. Беспилотные трамваи «Мовиста Екатеринбург» начнут перевозить пассажиров между Екатеринбургом и Верхней Пышмой к Новому году. Об этом сообщил в августе заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Правительство РФ решением от 23 октября включило Свердловскую область в эксперимент по запуску беспилотного трамвая.

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