Стали известны сроки запуска беспилотного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Беспилотные трамваи «Мовиста Екатеринбург» начнут перевозить пассажиров между Екатеринбургом и Верхней Пышмой к Новому году. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, запуск пассажирских перевозок зависит от принятия федерального нормативного документа и прохождения трамваями необходимого тестового пробега без пассажиров.

«Вчера было озвучено, что коллеги ожидают федеральный нормативный документ, потом их техника должна будет проехать в тестовом режиме без пассажиров определенное количество километров. Если все пройдет хорошо — к новому году беспилотные трамваи смогут начать возить пассажиров между Верхней Пышмой и Екатеринбургом», — написал Д. Ионин в своем канале в мессенджере «Макс».