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В Екатеринбурге 25 ноября состоится бизнес-семинар о расширении рынков сбыта

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») 25 ноября в 11:00 организует в Екатеринбурге бизнес-семинар «Расширение рынков сбыта. Как стать поставщиком крупнейших заказчиков».

В пресс-службе СОФПП сообщили, что B2B-встреча позволит малому и среднему бизнесу региона узнать правила закупок и обсудить перспективы совместной работы с корпорациями. Встреча пройдет в очном формате в креативном кластере «Домна».

В событии примут участие представители государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ПАО «ИНТЕР РАО», ЭТП автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ) и другие.

«Мы ежегодно проводим такие события для объединения крупных заказчиков и поставщиков из числа малого и среднего бизнеса региона. Они помогают предпринимателям, локальным производителям расширить рынки сбыта, найти пути к крупнейшим компаниям страны, дают необходимые инструменты, чтобы ускорить этот процесс, или понять, какие еще действия нужно предпринять, чтобы дорасти до требований корпораций», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

На семинаре участники узнают о правилах закупок в каждой корпорации, а также единых законодательных нормах, смогут задать свои вопросы экспертам. Это позволит минимизировать риски, получать и исполнять контракты. В первой части мероприятия представители корпораций расскажут об основах и нюансах участия в закупках малого и среднего бизнеса. Во второй части семинара состоятся прямые целевые B2B-переговоры малого и среднего бизнеса с представителями крупнейших заказчиков.

Участие свободное, необходима регистрация. Число мест ограничено. Событие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Свердловская область находится на пятом месте в стране по объему закупок малого и среднего бизнеса — 284 млрд руб. По данным Корпорации МСП, в целом по России в 2025 году объем закупок в рамках 223‑ФЗ составил 9,55 трлн руб., что более чем на 100 млрд руб. превышает плановые показатели федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства на 2025 год.

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