ФНС взялась за нарушения бизнеса многолетней давности

УрБК, Москва, 13.11.2026. Налоговая взялась за страховые взносы многолетней давности. Некоторым специалистам частной практики в этом и прошлом году стали приходить уведомления о необходимости внести платеж за период с 2017 по 2024 гг., говорится в Федеральной налоговой службы (ФНС).

Речь может идти о суммах порядка 300 тыс. руб. за одного человека, отмечают эксперты. Одна из причин — сведения о профессиональном статусе поступали в инспекции с опозданием. При этом пени за просрочку все равно могли насчитать. Некоторые дела дошли до суда.

В документе рассматриваются жалобы на такие требования от адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов, патентных поверенных, оценщиков, медиаторов и других специалистов. Некоторым из них выставили сумму сразу за восемь лет.

На 2026 год совокупный фиксированный размер страховых взносов для частных практиков составил 57 тыс. 390 руб. При этом, если доход превысит 300 тыс. руб., нужно уплатить еще 1% от суммы превышения, но не более 321 тыс. 818 руб. «Известия» направили запрос в крупнейшие профессиональные ассоциации.

В ФНС «Известиям» рассказали, что жалобы на действия по взысканию страховых взносов не носят массового характера и составляют незначительную долю в общем количестве обращений. Если плательщик считает, что сведения о нем не были переданы уполномоченным органом в налоговую, он может самостоятельно обратиться туда для постановки на учет и урегулирования вопросов, добавили в ведомстве.