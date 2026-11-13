Денис Паслер принял решения по поддержке пострадавших от паводков в свердловских муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании регионального правительства 12 ноября принял ряд решений, связанных с поддержкой льготных категорий граждан и пострадавших от паводков муниципалитетов, сообщает департамент информполитики региона.

Размер льготы зависит от жилплощади, состава семьи и величины оплаты жилого помещения. Губернатор рассказал о принятом решении упростить процедуру обеспечения протезами тружеников тыла Великой Отечественной войны (ВОВ) и малоимущих уральцев за счет бюджетных средств при наличии медицинских показаний. «Теперь при обращении за помощью достаточно подать только заявление. Все остальные документы, в том числе заключение врачебной комиссии, будут запрошены путем межведомственного взаимодействия — без участия заявителя», — уточнил Денис Паслер.

Еще одно важное решение связано с ремонтом дорог и моста в трех муниципалитетах, пострадавших от ливневых паводков в этом году. «На поддержку муниципалитетов, которые после сильных дождей были вынуждены восстанавливать дороги, направили 15,9 млн руб.», — сообщил губернатор.

Горноуральскому муниципальному округу 4,9 млн руб. распределены на восстановление дорог в селе Покровском. Средства предназначены для ремонта улиц Школьной, Победы, М. Горького и Черниговской. Невьянский муниципальный округ получит 5,7 млн руб. на ремонт дорог в Невьянске, поселках Аять и Калиново, селах Шурала и Быньги, деревне Нижние Таволги, а также на дороге между селом Киприно и деревней Гашени.

Еще 5,3 млн руб. направлено Талицкому муниципальному округу на ремонт моста через реку Пышма между селом Яр и деревней Заречная.