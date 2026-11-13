Совет при президенте РФ предложил маркировать материалы, созданные с помощью ИИ

УрБК, Москва, 13.11.2026. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил ввести обязательную маркировку информационных материалов, созданных генеративными нейросетями. Соответствующие положения включены в пакет поправок, направленных на регулирование использования объектов интеллектуальной собственности для обучения и работы искусственного интеллекта.

Пакет поправок рассмотрели на заседании совета в четверг под председательством главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Развитие нейросетей не должно разрушать основы авторского права, лишая авторов законной защиты. Мы выстраиваем баланс: IT-индустрия получает легальный доступ к массивам данных, а создатели контента - справедливую компенсацию и безусловное право на запрет использования своих трудов. Только гармонизация инноваций с незыблемостью права собственности позволит построить зрелую цифровую экономику», — сказал П. Крашенинников, комментируя проект поправок (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, принятый ранее федеральный закон № 243-ФЗ разрешает обучать суверенные и национальные фундаментальные модели искусственного интеллекта без согласия правообладателей. Вместе с тем статья 44 Конституции РФ гарантирует охрану интеллектуальной собственности, а согласно пункту 5 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ ограничения исключительных прав могут устанавливаться только самим кодексом.

Предлагаемые изменения должны синхронизировать положения закона № 243-ФЗ и части четвертой Гражданского кодекса РФ. Кроме того, права на результаты, сгенерированные нейросетями, предлагается признавать при наличии творческого вклада человека в соответствии с гражданским законодательством.

Поправки также предусматривают прямое признание использованием объектов авторских и смежных прав операций по оцифровке, переводу в машиночитаемый формат, хранению и обработке текстов, изображений, аудио- и видеопроизведений для обучения и работы нейросетей. Для этого предлагается дополнить Гражданский кодекс новой статьей 1245(1).

В документе предусмотрены три механизма использования контента для обучения ИИ: на основании прямого договора между разработчиками и авторами, открытой лицензии правообладателя, как правило, бесплатной, а также без согласия автора, но с выплатой компенсационного вознаграждения.

Сбор и распределение выплат предлагается осуществлять через аккредитованные организации по управлению правами на коллективной основе. Порядок вознаграждения определит правительство РФ. При этом авторы смогут запретить использование своих произведений, разместив соответствующее заявление на сайте такой организации.

Предполагается, что изменения вступят в силу одновременно с федеральным законом № 243-ФЗ — 1 марта 2027 года.