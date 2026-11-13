В Екатеринбурге представили метод проектирования уникальности бизнеса CFF

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2026. Международная школа креатива и маркетинга mads совместно с АКАР Урал представила в Екатеринбурге авторский метод Creative Float Funnel (CFF), предназначенный для разработки уникальности бизнеса и поиска новых точек роста. Разбор-сессия с использованием метода прошла в Creative Hub Be Brand People.

Метод представили соосновательница mads и Friends Moscow Арина Лаэль и партнер, CEO mads Анна Мишина. Они рассказали о его применении для компаний и агентств, которым необходимо найти новые направления развития, усилить существующий продукт или вывести его на рынок, а также для брендов, которым требуется сформировать позиционирование. Кроме того, метод предполагается использовать для анализа рекламных кампаний, креативных концепций и идей.

В ходе встречи участники рассмотрели несколько практических кейсов. Среди них — преобразование внутреннего отдела строительной компании в консультационный центр, перезапуск бренда кожаных сумок в легкой промышленности, а также проекты из креативных индустрий: производство подкастов и агентство по созданию коротких видеороликов.

Разбор реальных бизнес-задач позволил обсудить варианты их решения и возможности применения метода в разных отраслях. В частности, участники рассмотрели, как переводить общие задачи компаний в конкретные цели с измеримыми результатами.

Следующим этапом роуд-шоу станут мероприятия в других городах. 14 ноября Арина Лаэль и Анна Мишина проведут в Челябинске воркшоп по креативному мышлению. В Казани 20 и 21 ноября запланированы креативный бизнес-спринт для основателей компаний в рамках Российской недели стартапов и воркшоп для брендов и бизнеса.