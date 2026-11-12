УБРиР представил вакансии в сфере IT на кадровом форуме в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял участие в кадровом форуме креативных индустрий «Включай себя» в Екатеринбурге, где представил вакансии в сфере информационных технологий. Мероприятие объединило более 1,6 тыс. соискателей, работодателей и экспертов кадрового рынка, сообщили в пресс-службе банка.

Форум прошел в городском молодежном кластере «Салют». В его программе были дискуссии о ситуации на рынке образования и труда, мастер-классы бизнес-тренеров и кадровых консультантов, а также выставка вакансий. Работодатели представили предложения в пяти направлениях креативных индустрий.

«Приятно отметить, что у молодежи слова «банк» и «креатив» в одном предложении не вызывают противоречия. Стереотипы меняются. Теперь у зумеров банк ассоциируется, в первую очередь, с технологически продвинутой компанией, а не с пиджаками и галстуками. На событии в креативном кластере «Салют» мы смогли поближе познакомиться с теми соискателями, которые уже определились со сферой и готовы развиваться в финтехе. ИТ-рекрутеры Анна Мартынова и Айгуль Арсланова собрали большое количество контактов потенциальных кандидатов и уже в работе оформление практикантов в банк», — отметила начальник отдела подбора персонала УБРиР Алена Кискина.

Форум «Включай себя» проводится во второй раз. Его организаторами выступили правительство Свердловской области, региональное министерство экономики, инвестиций и территориального развития и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».