Более 1,6 тысяч соискателей посетили форум креативных индустрий в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. Более 1,6 тыс. соискателей и свыше 20 компаний Свердловской области приняли участие в кадровом форуме «Включай себя», посвященном занятости в сфере креативных индустрий. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Форум проходит 11 ноября в городском молодежном кластере «Салют». В программе — дискуссии о ситуации на рынке образования и труда, мастер-классы бизнес-тренеров и кадровых консультантов, а также выставка вакансий. Работодатели представили предложения в пяти направлениях: IT, мода, гастроиндустрия, медиа и дизайн. Среди участников — эксперты Высшей школы экономики, УрФУ, hh.ru и Международной школы креатива и маркетинга mads.

«Креативные индустрии занимают все больше места в нашей жизни. Если говорить про страну, то вклад креативных индустрий в ВВП оценивается в сумму больше 8 трлн рублей. Это огромный пласт бизнеса. В Свердловской области вклад креативных индустрий составляет больше 150 млрд рублей, это порядка 3%. И мы видим, что креативные индустрии очень активно прирастают. Представители креативных индустрий меняют города, создают новые продукты и рынки. В ситуации нестабильности на рынках представители креативных профессий – это те, кто ищут новые стратегии продвижения, работы с потребителями, формы трансляции ценностей. Это востребованные сейчас специалисты», — сообщил министр экономики, инвестиций и территориального развития региона Андрей Антипов.

Форум проводится во второй раз. В 2025 году его участники собрали более 300 резюме, 72 соискателя получили приглашения на собеседования. В этом году организаторы получили почти 500 резюме.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, форум стал одним из наиболее востребованных мероприятий фонда среди компаний и соискателей. Он также отметил, что поддержка креативного бизнеса включает образовательные и деловые мероприятия, консультации, а также финансовые инструменты — в частности, займы по ставке от трех четвертей ключевой ставки ЦБ РФ.

Среди работодателей, представивших вакансии, — Институт проектирования, архитектуры и дизайна, экосистема для бизнеса «Контур», УБРиР, бренды одежды LABEL.B, TogStore, Y.SO и I.B.W. ideal basic wear, агентства 19agency84 и TERRASA, девелопер «Практика» и компания «Альтек Системс». Вакансии также предложили более 15 ресторанов Екатеринбурга.

Основатель и генеральный директор ресторанного холдинга Good Community Руслан Мухаметшин сообщил, что компания ищет сотрудников на разные позиции — от официантов и поваров до менеджеров и руководителей. По его словам, при подборе персонала для холдинга важны не только профессиональные навыки, но и заинтересованность кандидатов в работе с гостями.

Бренд женской одежды I.B.W. ideal basic wear рассчитывает найти на форуме менеджеров направлений, специалистов по онлайн-продажам, управляющего магазином и стилиста-консультанта, рассказала эксперт по HR и коммуникациям компании Маргарита Семейкина.

Организаторами форума выступили правительство Свердловской области, региональное министерство экономики, инвестиций и территориального развития и СОФПП. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».