Более 15 предприятий представят вакансии на форуме креативных индустрий в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Более 15 предприятий Свердловской области представят вакансии в сфере моды, IT, дизайна, гастроиндустрии и медиа на кадровом форуме «Включай себя», который пройдет 11 ноября в Екатеринбурге. Участники также обсудят состояние рынка труда в креативных индустриях и изменения в сфере найма, сообщили организаторы.

Площадкой мероприятия станет городской молодежный кластер «Салют». В деловой программе запланированы пленарная дискуссия, мастер-классы и лекции, а также индивидуальные консультации по вопросам карьеры и составления резюме. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

«Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, выступающий в регионе опорной организацией по развитию креативных индустрий, проводит уже второй кадровый форум для специалистов в этой области. По итогам прошлого года были отличные результаты: мы получили более 300 резюме, 72 соискателя были приглашены на собеседование. В этом году мы усилили деловую часть программы: в ней примут участие авторитетные эксперты в сфере поиска работы, найма персонала и повышения квалификации. Ситуация на этом рынке непростая, но не безвыходная. Наши спикеры расскажут, как искать и находить в текущих условиях. Одновременно в «Салюте» пройдет выставка креативных вакансий», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Пленарная дискуссия будет посвящена кадровому ландшафту креативных индустрий региона. В ней примут участие руководитель Центра медиапрактик Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Глеб Черкасов, ректор Уральского федерального университета Илья Обабков, а также представители Международной школы креатива и маркетинга Mads и сервиса hh.ru.

Бизнес-тренер и преподаватель Лидия Урывская проведет мастер-класс о поиске работы в современных условиях. Она расскажет, как определить и представить работодателю свои сильные стороны, выделиться среди других кандидатов и искать работу, если в выбранной сфере нет открытых вакансий.

О запросах работодателей расскажут представители ресторанного холдинга Good Community, экосистемы для бизнеса «Контур» и проектного бюро «ИнПАД». Кроме того, представители Высшей школы экономики прочитают лекцию о том, какие профессии могут исчезнуть или появиться в связи с развитием искусственного интеллекта. Международная школа креатива и маркетинга Mads проведет мастер-класс.

На форуме также организуют экспресс-консультации с четырьмя экспертами Ассоциации карьерных консультантов Урала. Они помогут участникам решить конкретные карьерные задачи и разобраться с составлением резюме.

Организаторами форума выступают правительство Свердловской области, региональное министерство экономики, инвестиций и территориального развития и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».