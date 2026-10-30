В Свердловской области в креативных индустриях появился спрос на специалистов с гибридными компетенциями

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. В Свердловской области на рынке вакансий в креативных индустриях усилился спрос на специалистов с гибридными компетенциями, а именно сочетанием креативных, цифровых и аналитических навыков.

Это следует из статистики кадрового сервиса hh.ru, подготовленной к форуму «Включай себя», который пройдет в городском кластере «Салют» 11 ноября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий.

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая рассказала, что работодатели чаще ищут универсальных сотрудников, способных работать на стыке контента, дизайна, маркетинга и технологий. За последний год заметно вырос интерес к навыкам работы с ИИ-инструментами, в том числе это касается цифрового продвижения, видеоконтента, проектной работы. Наибольший спрос на рынке Свердловской области сегодня отмечается в сфере ИТ — 8,6 тыс. вакансий за период с января по сентябрь 2026 года, маркетинга — 6,1 тыс. вакансий, а также в сферах развлечений и масс-медиа — 1,6 тыс. вакансий.

Эксперты фиксируют появление на кадровом рынке и более заметное оформление новых специальностей. В первую очередь это специалисты, связанные с ИИ и цифровой средой: промпт-инженеры, AI-контент-специалисты, дизайнеры нейроконтента, специалисты по генеративному дизайну. Также растет спрос на более узкие профессии (сет-дизайнеров, motion-дизайнеров, UX-редакторов, продюсеров short-form video). По словам О. Сидлецкой, часть таких функций пока оформляется не как отдельная профессия, а в качестве расширения обязанностей существующих специалистов. Но в будущем они будут выделяться в отдельные специализации.

Больше о кадровых трендах в сфере креативных индустрий региона и потребностях работодателей 11 ноября расскажут спикеры форума «Включай себя», эксперты Высшей школы экономики, УрФУ, hh.ru и Международной школы креатива и маркетинга Mads. На форуме «Включай себя» более 20 компаний представят вакансии в сферах IT, медиа, дизайна, моды и гастроиндустрии. К выставке работодателей присоединились Институт проектирования, архитектуры и дизайна (ИнПАД), экосистема для бизнеса «Контур», УБРиР, бренды женской одежды LABEL.B, TogStore, Y.SO, I.B.W. (ideal basic wear), сеть кафе «Вкусно — и точка», Engels, рестораны «Гастроли», «Сойка», «Шалом Шанхай», креативно-диджитальное агентство 19agency84, девелопер «Практика», BTL-агентство TERRASA, компания «Альтек Системс» и другие.

В программе форума также мастер-классы, дискуссия, лекция, воркшоп, консультации от экспертов Ассоциации карьерных консультантов Урала и розыгрыши подарков от компаний. Участие бесплатное. В преддверии форума, 2 ноября, СОФПП организует прямой эфир с бизнес-тренером, коучем по стандартам ICF, HR-бизнес-партнером ресторатора Урала Кирилла Шлаена Яной Пальчиковой. Тема эфира «Как удержать команду. Урок (не только) ресторанного бизнеса».

Организаторы форума: правительство Свердловской области, Министерство экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области и СОФПП.