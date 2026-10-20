Крупные компании представят вакансии на форуме креативных индустрий в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Более 15 компаний Свердловской области представят вакансии на кадровом форуме «Включай себя», который пройдет 11 ноября в Екатеринбурге. Соискатели смогут ознакомиться с предложениями работодателей в сферах моды, дизайна, IT, медиа и гастроиндустрии, сообщили организаторы.

Форум состоится в молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Соискатели также могут прикрепить резюме к регистрационной форме.

«Вкусно — и точка», экосистема для бизнеса «Контур», Институт проектирования, архитектуры и дизайна (ИнПАД), бренд женской одежды LABEL.B, BTL-агентство TERRASA и компания «Альтек Системс» уже присоединились к выставке вакансий. Список работодателей продолжает пополняться.

Компании ищут PR-менеджеров, стилистов-консультантов, архитекторов, инженеров-конструкторов, проектировщиков, маркетологов и координаторов.

«Форум «Включай себя» насыщен полезными знаниями и форматами нетворкинга. Деловая программа поможет разобраться, какие кадры и компетенции сегодня нужны и важны в креативных индустриях. Эксперты расскажут, как меняется рынок, как искать работу в текущих реалиях. Поговорим о новых профессиях, и о том, как на кадровые вызовы реагирует рынок образовательных услуг. И, конечно, наш форум — быстрый путь к работодателю. Мы помогаем интересам компаний и соискателей пересечься, объединяя реальные вакансии и реальных соискателей», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В течение дня карьерные консультанты Ассоциации карьерных консультантов Урала бесплатно помогут участникам разобраться с вопросами трудоустройства, оценить резюме и подготовиться к собеседованию. Среди экспертов — двукратный участник рейтинга ТОП-50 HR России.

В рамках пленарной дискуссии представители Высшей школы экономики, УрФУ, hh.ru и Mads обсудят тенденции в образовании и ситуацию на рынке труда в креативных индустриях.В программу также войдут мастер-классы, дискуссия, лекция и воркшоп.

«Ситуация в креативных индустриях развивается настолько динамично, что еще вчера престижная и высокооплачиваемая профессия завтра угасает. По-настоящему перспективным может быть подход к любой профессии: готовность осваивать новые знания и навыки, учитывать развитие технологий и в то же время повышать базовый уровень образования. Развитие креативных индустрий ведет к тому, что программы переподготовки будут все более фундаментальными. Растет ценность базового знания, которое позволит обучать искусственный интеллект, создавать модели и формировать среду», — считает руководитель Центра медиапрактик Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Глеб Черкасов.

Организаторами выступают правительство Свердловской области, региональное министерство экономики, инвестиций и территориального развития и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Фонд выступает опорной организацией по развитию креативных индустрий.Форум проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».