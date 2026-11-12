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«МегаФон» сохранил платиновый статус в рейтинге Forbes

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Оператор «МегаФон» четвертый год подряд получил платиновый статус в рейтинге лучших работодателей Forbes и вошел в группу лидеров рейтинга работодателей РБК. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рейтинге Forbes в этом году участвовали 222 организации. Их оценивали по критериям экологической ответственности, отношения к сотрудникам и обществу, а также качества корпоративного управления. Участников распределили по четырем категориям: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

В исследовании РБК приняли участие 361 организация. Эксперты оценивали более 40 показателей по пяти направлениям: условия труда и отношение к сотрудникам, социальная ответственность, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация и мнение коллектива.

В «МегаФоне» отметили, что в компании развивают цифровые инструменты для управления персоналом, в том числе решения на основе искусственного интеллекта, а также системы карьерного развития и профессионального обучения. Кроме того, оператор реализует социальные проекты для детей-сирот, воспитанников детских домов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Они включают профориентацию, спортивные мероприятия и обучение цифровой грамотности.

В 2025 году «МегаФон» также вошел в десятку лучших работодателей России по версии HeadHunter, став единственной телекоммуникационной компанией в этом списке. Кроме того, оператор получил статус «Отличное место для работы» по версии Happy Job с индексом вовлеченности сотрудников 93,8%, а также специальную награду за использование искусственного интеллекта на форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ и две награды премии «HR-бренд».

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