«МегаФон» четвертый год подряд вошел в платиновую группу рейтинга Forbes

УрБК, Москва, 10.11.2026. Оператор «МегаФон» четвертый год подряд вошел в платиновую группу рейтинга лучших работодателей России по версии журнала Forbes. Восьмой рейтинг охватил 222 компании против 205 годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

В компании связывают высокую оценку с внедрением цифровых решений в управление персоналом. В частности, оператор использует инструменты искусственного интеллекта на разных этапах работы с сотрудниками — от подбора кадров до развития талантов. Также в компании внедрена система цифровых карьерных траекторий и платформа ИИ-тренажеров для автоматизации обучения.

«В современной гонке технологий и кадров наша задача — усилить с помощью ИИ человеческий потенциал. Мы инвестируем в технологии, которые делают работу сотрудников эффективнее и комфортнее, а их карьерный рост — измеримым и предсказуемым. Такой подход позволяет оставаться в числе лучших работодателей, а главное — сохранять экспертизу внутри компании и развивать персонал. Удержание «платинового» статуса — лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную, технологичную стратегию», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко.

Рейтинг лучших работодателей России Forbes публикуется ежегодно. В 2026 году в нем приняли участие 222 компании. «МегаФон» сохраняет платиновый статус четвертый год подряд.