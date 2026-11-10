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ЕВРАЗ подтвердил статус «золотого» работодателя рейтинга Forbes

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. ЕВРАЗ шестой год подряд получает «золото» в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes. Компания получила «золото» за экологию и «платину» за корпоративное управление.

В пресс-службе предприятия сообщили, что ЕВРАЗ продолжает инвестировать в благополучие десятков тысяч сотрудников: средняя зарплата в 2026 году выросла на 3,2%, в компании действует корпоративная жилищная программа.

В ЕВРАЗе реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение профессионального долголетия. Каждый сотрудник обеспечен полисом ДМС, на предприятиях работают здравпункты, оснащенные современным медицинским оборудованием, станции скорой помощи и служба цеховых терапевтов. Социальная поддержка также включает курортно-санаторное оздоровление, дотации на питание, корпоративную программу негосударственного пенсионного страхования и др.

Forbes высоко оценил экологические программы ЕВРАЗа. Компания сократила объемы выбросов прямых и косвенных парниковых газов, оксидов азота и диоксида серы. Инвестиции в охрану окружающей среды выросли почти в два раза и составили 10 млрд руб.

В 2026 году рейтинг лучших работодателей Forbes насчитывает 222 компании. Члены жюри оценивали участников по основным элементам ESG-повестки и распределили их по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

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