Суд взыскал 1 млн рублей с «Богословского рудоуправления» в пользу пострадавшего работника

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Краснотурьинский городской суд частично удовлетворил иск бывшего сотрудника к АО «Богословское рудоуправление» и взыскал в его пользу 1 млн руб. компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, работник предприятия получил в июле 2005 года на подземном участке № 9 шахты «Северопесчанская» производственную травму (контузию левого глаза и химический ожог II степени). Пострадавший перенес пластическую операцию, длительное время находился на больничном и получил третью группу инвалидности со степенью утраты профессиональной трудоспособности 40% бессрочно. Из-за невозможности продолжать подземную работу его перевели на нижеоплачиваемую должность слесаря на поверхности. В 2009 году мужчину уволили из-за отсутствия подходящих вакансий.

Суд установил, что несчастный случай произошел из-за плохой подготовки работодателем работников по охране труда и неприменения пострадавшим средств индивидуальной защиты (защитных очков). При этом суд не признал неосторожность работника грубой, поскольку он был допущен к работам без должного контроля со стороны мастера. Работодатель не принял достаточных мер по контролю за использованием СИЗ и не обеспечил качественный инструктаж персонала.

«При определении размера компенсации суд учел тяжесть физических и нравственных страданий истца, утрату возможности работать по прежней специальности, психологический кризис и значительное ухудшение качества жизни. В части требований о взыскании 3,5 млн руб. суд отказал: истец не представил доказательств прямой причинно-следственной связи между травмой 2005 года и полной утратой зрения на левом глазу в настоящее время. Также суд принял во внимание, что ответчик ранее добровольно компенсировал работнику утраченный заработок», — рассказали в пресс-службе.

Решение суда в законную силу не вступило.