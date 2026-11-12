ГлавнаяНовости
Вчера15:21

Суд взыскал 1 млн рублей с «Богословского рудоуправления» в пользу пострадавшего работника

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Краснотурьинский городской суд частично удовлетворил иск бывшего сотрудника к АО «Богословское рудоуправление» и взыскал в его пользу 1 млн руб. компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, работник предприятия получил в июле 2005 года на подземном участке № 9 шахты «Северопесчанская» производственную травму (контузию левого глаза и химический ожог II степени). Пострадавший перенес пластическую операцию, длительное время находился на больничном и получил третью группу инвалидности со степенью утраты профессиональной трудоспособности 40% бессрочно. Из-за невозможности продолжать подземную работу его перевели на нижеоплачиваемую должность слесаря на поверхности. В 2009 году мужчину уволили из-за отсутствия подходящих вакансий.

Суд установил, что несчастный случай произошел из-за плохой подготовки работодателем работников по охране труда и неприменения пострадавшим средств индивидуальной защиты (защитных очков). При этом суд не признал неосторожность работника грубой, поскольку он был допущен к работам без должного контроля со стороны мастера. Работодатель не принял достаточных мер по контролю за использованием СИЗ и не обеспечил качественный инструктаж персонала.

«При определении размера компенсации суд учел тяжесть физических и нравственных страданий истца, утрату возможности работать по прежней специальности, психологический кризис и значительное ухудшение качества жизни. В части требований о взыскании 3,5 млн руб. суд отказал: истец не представил доказательств прямой причинно-следственной связи между травмой 2005 года и полной утратой зрения на левом глазу в настоящее время. Также суд принял во внимание, что ответчик ранее добровольно компенсировал работнику утраченный заработок», — рассказали в пресс-службе.

Решение суда в законную силу не вступило.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
22 марта 202415:51

Суд взыскал с «Уралтрансмаша» 6 млн рублей за травму сотрудника на производстве

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Суд взыскал с АО «Уралтрансмаш» 6 млн руб. в пользу сотрудника, получившего травму на производстве. Несчастный случай произошел в январе 2022 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. «Оператору станков с программным управлением Сергею К. мостовым краном зажало ноги, в результате чего произошла травматическая ампутация средней трети обеих голеней», — говорится в сообщении суда. Комиссия признала причиной ЧП непреднамеренное движение мостового крана. Сопутствующие причины — неудовлетворительные организация производства работ и производственный
22 августа 202415:51

Свердловский облсуд обязал РЖД заплатить паралимпийцу более 1,5 млн рублей за причинение тяжкого вреда здоровью

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу о выплате паралимпийцу компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно документу, ОАО «РЖД», по вине которого пострадал юноша, должно перечислить ему более 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба суда. Молодой человек в 2000 году на железнодорожных путях в городе Красноуральске получил травму, из-за которой ему была произведена ампутация ноги. Он получил II группу инвалидности. В 2015 году по решению суда с ОАО «РЖД» было взыскано в пользу пострадавшего более 530 тыс. руб. в
07 сентября 202615:51

Свердловский облсуд увеличил сумму компенсации с перевозчика «Авто-Плюс» пострадавшему пассажиру

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда изменила решение районного суда по делу о компенсации морального вреда пассажирке междугороднего автобуса, пострадавшей в июне 2025 года на маршруте Сысерть — Двуреченск. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что водитель автобуса (перевозчик ООО «Авто-Плюс») не снизил скорость перед искусственной неровностью, в результате чего женщина упала в салоне и получила переломы средней тяжести. Водитель был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24
05 марта 202615:51

ВС РФ допустил взыскание морального вреда авторам в случае кражи их фото из сети

УрБК, Москва, 05.03.2026. Верховный суд России разъяснил, как авторам защитить свои права в случае кражи их фотографии из интернета. Это следует из постановления ВС РФ. Верховная инстанция постановила — нанесение логотипа или любых других изменений на фотографию без разрешения автора нарушает право на неприкосновенность произведения, которое относится к личным неимущественным правам, а значит, пострадавший вправе требовать компенсацию морального вреда. За основу определения ВС РФ № 58-ВС РФ взял дело жительницы Хабаровска, которая сделала одиннадцать фотографий своей квартиры для размещения в
29 июля 202415:51

Компанию «Автотранспортное предприятие» в Лесном обязали выплатить получившему производственную травму сотруднику 500 тыс. рублей компенсации

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Прокуратура ЗАТО Лесной проверила исполнение трудового законодательства в деятельности АО «Автотранспортное предприятие», работник которой получил производственную травму и стал инвалидом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, было установлено, что на предприятии допускаются нарушения законодательства, выразившиеся в недостатках в организации рабочих мест. В частности, отсутствуют переходные мостики или щиты, полностью перекрывающие неэксплуатируемые части осмотровой ямы. Кроме того, выявлены недостатки при создании и обеспечении