Рустам Галямов назвал приоритетные районы для метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2026. Академический и ЖБИ могут стать приоритетными направлениями для строительства новых веток метро в Екатеринбурге. В генеральном плане города до 2045 года предусмотрено продление действующей линии и создание еще двух веток, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Рустам Галямов.

«Проектировщики до конца года должны представить результаты расчетов. Основная загрузка в Академическом и ЖБИ, по подсчетам, это районы первой необходимости», — сказал он журналистам.

Специалисты прорабатывают три варианта развития метрополитена: продление действующей линии на север, строительство новой ветки от Верх-Исетского района до ЖБИ и линии от Академического до Пионерского. Московские эксперты, готовящие технико-экономическое обоснование (ТЭО), практически завершили работу. Р. Галямов отметил, что говорить о других подробностях пока преждевременно.

На подготовку ТЭО, по данным издания, предусмотрено 200 млн руб. Документация необходима для представления проекта федеральным властям. Стоимость строительства одной станции ранее оценивалась в диапазоне от 18,5 млрд до 24,2 млрд руб.

Также в планах развития метрополитена до 2030 года — строительство двух станций в Орджоникидзевском районе. Их предполагается разместить на пересечении проспекта Космонавтов с улицами Шефской и Березовской.

Ранее сообщалось, что городское управление капитального строительства выбрало подрядчика для разработки ТЭО продления действующей линии метро на север. Специалистам предстоит рассмотреть не менее трех вариантов маршрута, определить количество станций, длину линии, глубину заложения и другие технические параметры. Завершить работы, включая согласования и экспертизу, планируется до 30 марта 2027 года.